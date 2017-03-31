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31.03.2017 11:56

Сегодня на 32-м километре автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС формируется колонна для организованной проводки автотранспортных средств в село Териберка

31 марта на 32-м километре автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС формируется колонна для организованной проводки автотранспортных средств в село Териберка (расчистка пути будет осуществляться специализированной дорожной техников в необходимом для организации транспортного сообщения объеме).
Отправление колонны по маршруту в 13-00. По достижении села Териберка сопровождающая дорожная техника поведёт организованную колонну обратно в Мурманск (движение в обратном направлении ориентировочно начнется в 17.00).
Направление в посёлок Туманный закрыто!

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОКУ «Мурманскавтодор» (в зимний период круглосуточно) тел.(8152) 214-070, (8152) 250-808.
/Администрация Кольского района/
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