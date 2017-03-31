Сегодня на 32-м километре автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС формируется колонна для организованной проводки автотранспортных средств в село Териберка

31 марта на 32-м километре автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС формируется колонна для организованной проводки автотранспортных средств в село Териберка (расчистка пути будет осуществляться специализированной дорожной техников в необходимом для организации транспортного сообщения объеме).

Отправление колонны по маршруту в 13-00. По достижении села Териберка сопровождающая дорожная техника поведёт организованную колонну обратно в Мурманск (движение в обратном направлении ориентировочно начнется в 17.00).

Направление в посёлок Туманный закрыто!

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОКУ «Мурманскавтодор» (в зимний период круглосуточно) тел.(8152) 214-070, (8152) 250-808.

/Администрация Кольского района/