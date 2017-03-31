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31.03.2017 14:45

Прокуратура г.Апатиты добивается возбуждения уголовного дела по факту незаконной регистрации иностранных граждан

Прокуратурой города Апатиты совместно с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Апатитский» проведена проверка исполнения на поднадзорной территории миграционного законодательства.

В ходе проверки выявлен факт фиктивной постановки на учет граждан Таджикистана по месту пребывания на территории Российской Федерации. Регистрация по месту пребывания осуществлена женщиной в принадлежащем ей жилом помещении.
При этом установлено, что намерения проживать в жилом помещении по месту регистрации граждане Таджикистана не имели, фактически проживали по другому адресу, а лицо, их зарегистрировавшее, не вселяло иностранных граждан в жилое помещение по месту регистрации.
Таким образом, в действиях северянки, осуществившей фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту пребывания, имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»).
В этой связи прокуратурой г. Апатиты вынесено постановление о направлении материалов проверки в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Апатитский» для решения вопроса об уголовном преследовании.
Ход процессуальной проверки и ее результаты находятся под надзором прокуратуры города Апатиты.

Прокуратура Мурманской области
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