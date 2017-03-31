Праздник Севера завершится двумя лыжными марафонами

Соревнования лыжников в рамках 83-го международного традиционного Праздника Севера завершатся на выходных 44-м мурманским лыжным марафоном, который включен в серию российских марафонов «Russialoppet», а также международную серию «Euroloppet».

В 2017 году будет проведено две гонки. 1 апреля спортсмены отправятся покорять 50-километровую дистанцию свободным стилем, а 2 апреля – классическим. Участвовать в гонках уже изъявили желание более тысячи спортсменов из разных уголков России, а также Голландии, Франции, Эстонии, Казахстана и других стран. Наравне со всеми готовы выступить чемпионы и призеры зимних Паралимпийских игр Владислав Лекомцев, Анна Миленина, Екатерина Румянцева, Наталья Братюк и Иван Колдозеров, они уже прибыли в Мурманск. Почетными гостями Праздника Севера станут чемпионы и призеры олимпийских игр Николай Зимятов, Александр Завьялов, Анна Богалий и Алексей Петухов.

Старт обеих марафонских гонок в 11.00. Также в субботу и воскресенье в Долине Уюта пройдут гонки на оленьих упряжках среди саами – их соревнования стартуют в 11.00. В воскресенье в Долине Уюта после церемонии награждения победителей и призеров марафона состоится церемония торжественного закрытия Полярной олимпиады.

Программа 44-го мурманского лыжного марафона

83-го международного Праздника Севера

1 апреля, 50 километров, стиль свободный:

11.00 – старт

13.35 – мужская цветочная церемония

14.00 – женская цветочная церемония

14.30 – мужская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона

15.00 – женская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона

16.30 – церемония награждения ветеранов спорта и юниоров

2 апреля, 50 километров, стиль классический:

11.00 – старт

13.35 – мужская цветочная церемония

14.00 – женская цветочная церемония

14.30 – мужская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона

15.00 – женская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона

16.30 – церемония награждения ветеранов спорта и юниоров

18.00 – церемония торжественного закрытия международного Праздника Севера



/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /