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31.03.2017 11:53

Праздник Севера завершится двумя лыжными марафонами

Соревнования лыжников в рамках 83-го международного традиционного Праздника Севера завершатся на выходных 44-м мурманским лыжным марафоном, который включен в серию российских марафонов «Russialoppet», а также международную серию «Euroloppet». 

В 2017 году будет проведено две гонки. 1 апреля спортсмены отправятся покорять 50-километровую дистанцию свободным стилем, а 2 апреля – классическим. Участвовать в гонках уже изъявили желание более тысячи спортсменов из разных уголков России, а также Голландии, Франции, Эстонии, Казахстана и других стран. Наравне со всеми готовы выступить чемпионы и призеры зимних Паралимпийских игр Владислав Лекомцев, Анна Миленина, Екатерина Румянцева, Наталья Братюк и Иван Колдозеров, они уже прибыли в Мурманск. Почетными гостями Праздника Севера станут чемпионы и призеры олимпийских игр Николай Зимятов, Александр Завьялов, Анна Богалий и Алексей Петухов. 

Старт обеих марафонских гонок в 11.00. Также в субботу и воскресенье в Долине Уюта пройдут гонки на оленьих упряжках среди саами – их соревнования стартуют в 11.00. В воскресенье в Долине Уюта после церемонии награждения победителей и призеров марафона состоится церемония торжественного закрытия Полярной олимпиады.

Программа 44-го мурманского лыжного марафона
83-го международного Праздника Севера

1 апреля, 50 километров, стиль свободный:
11.00 – старт
13.35 – мужская цветочная церемония
14.00 – женская цветочная церемония
14.30 – мужская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона
15.00 – женская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона
16.30 – церемония награждения ветеранов спорта и юниоров

2 апреля, 50 километров, стиль классический:
11.00 – старт
13.35 – мужская цветочная церемония
14.00 – женская цветочная церемония
14.30 – мужская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона
15.00 – женская церемония награждения абсолютных чемпионов Праздника Севера, а также победителей и призеров 44-го мурманского марафона
16.30 – церемония награждения ветеранов спорта и юниоров
18.00 – церемония торжественного закрытия международного Праздника Севера 


/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
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