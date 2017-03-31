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31.03.2017 11:31

Ледоколы Атомфлота "50 лет Победы" и "Вайгач" выполнили проводку первого танкера-газовоза ледового класса в порт Сабетта

Переход от входа в Обскую губу по морскому каналу занял меньше суток. Тестовая швартовка "Кристофа де Маржери" прошла успешно. Стальной гигант, длиною в три футбольных поля - самый крупный в мире танкер-газовоз, официально начинает трудовую деятельность в рамках реализации проекта "Ямал СПГ". За раз он способен перевозить 170 тысяч кубометров сжиженного газа. Добавим, что ранее безопасность проведения ледовых испытаний этого арктического танкера обеспечивал атомоход "Ямал". С 18 февраля по 9 марта газовоз проверяли на маневренность и ледопроходимость в Карском море и в море Лаптевых в районе острова Самуила.

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