Обсуждение мероприятий, связанных с Годом экологии и возможностью участия в них общественников. В Мурманске прошло очередное пленарное заседание Общественной палаты

Татьяна Нестерова.

В Мурманске прошло очередное пленарное заседание Общественной палаты. В повестке дня - обсуждение мероприятий, связанных с Годом экологии и возможностью участия в них общественников. В этом году в плане - более ста различных акций, проектов, событий и дел. С начала года подписано несколько экологических соглашений с крупнейшими предприятиями. Их роль в природо-защитных действиях велика - это 95 % средств в общем объеме финансирования. На реализации экологических проектов выделено более трех с половиной миллиардов рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова: "Здесь и сфера обращения с отходами, здесь и развитие особо охраняемых природных территорий, экологического туризма на них. Важная тема - ликвидация накопленного экологического ущерба, ликвидация затопленных объектов на акватории Кольского залива. Конечно же, мероприятия по экологическому образованию и воспитанию, которые на сегодняшний день - основа в нашей экологической деятельности".

На очередном заседании рассмотрели и законопроект, касающийся собственной деятельности. Есть ряд существенных изменений. Теперь в новый состав палаты изберут 21 человека вместо 45, а срок полномочий увеличится с двух до трех лет.

Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Вводит понятие орган, как аппарат Общественной палаты, который будет заниматься обеспечением ее деятельности, чисто технической работой. И в закон вводится понятие о проведении независимой общественной экспертизы нормативно-правовых актов. И в связи с тем, что это будет в законе - это будут нормы прямого действия".





