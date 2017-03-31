Готовность к работе в Арктической зоне. Профессионализм спасательных отрядов области оценили в ходе тактико-специальных учений

Анастасия Русинова.

Возможности и умения спасательных отрядов области оценили в ходе тактико-специальных учений. Поиск потерявшихся в сложной местности в зимних условиях - одно из главных направлений. По замыслу учений, специалисты МЧС должны обнаружить людей, оказать им необходимую помощь, из подручных средств организовать полевой лагерь для обогрева и питания. Например, построить пещеру или иглу. Еще один этап - поисковые работы в ночное время. В учениях задействованы спасатели Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Александровска, Заозерска и Видяево. 40 человек и 18 единиц техники. Финальная точка в завершающий день - мастер-класс опытных спасателей.

Заместитель начальника отдела организации и проведения АСР УОПиПСАР ГУ МЧС России по Мурманской области Андрей Коцюн: "Спасатели нашего арктического центра и мурманского отряда покажут правила и тактику действий проведения спасательных работ в лавинных условиях, горной скальной местности, где также будут манекены, и люди покажут правильность и безопасность выполнения спасательных работ".

В этот раз вместе со специалистами МЧС поисками условно пострадавших занимаются студенты Мурманского арктического государственного университета. Они представители добровольного студенческого спасотряда. Для ребят - это возможность увидеть, как работают профессионалы в реальных условиях. Кроме того, студенты принимают участие в Чемпионате России, и такие учения - лучшая подготовка.

Старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ, куратор студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ Александр Чунин: "То, что они выступают наравне со спасателями - это является для них дополнительным стимулом. Они могут посмотреть - как работают спасатели, научиться их приемам, принципам работы профессионалов, попробовать применить их в своем отряде".