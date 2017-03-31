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31.03.2017 11:40

Опера Перголези "Служанка-госпожа". Знаменитую итальянскую комедию готовятся представить заполярному зрителю

Татьяна Нестерова.

В Мурманске к показу готовится знаменитая итальянская комическая опера XVIII века. Оркестр "Барнец-камерата" под руководством Андрея Скороходова представит зрителям полномасштабную постановку Джованни Перголези "Служанка-госпожа". Опера впервые поставлена собственными творческими силами северян.
Руководитель оркестра "Баренц-камерата" Андрей Скороходов: "Все они работали с огромным воодушевлением, с огромным интересом. И просто такой пыл, жар поставить оперу, заряжал всех участников этого процесса. Мы хотим, чтобы программы были интересными для зрителя. Чтобы это всегда было исполнение, после которого как после хорошего вина - приятное послевкусие".
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