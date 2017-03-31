Лыжники разыграли очередные комплекты наград традиционного Праздника Севера

Лыжники разыграли очередные комплекты наград 83-го традиционного Праздника Севера в гонках свободным стилем. Более сотни спортсменов из разных регионов России, а также Белоруссии состязались в Долине Уюта.

У женщин на 5-километровой дистанции победу вновь одержала минчанка Наталья Сероносова. Ее время на дистанции составило 14 минут 18,2 секунды. Серебряную медаль завоевала ковдорчанка Анна Неустроева – 14.48,2. Бронзовую – москвичка Аида Баязитова – 15.15,4.

У мужчин на 10 километрах первенствовал белорус Михаил Семенов – 24.13,4. Второе место занял также белорус Михаил Куклин – 24.24,5, третье – Евгений Кудрявцев из города Пестово Новгородской области – 24.46,4.

Завершатся соревнования на выходных 44-м мурманским лыжным марафоном, который включен в серию российских марафонов «Russialoppet», а также международную серию «Euroloppet».

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /