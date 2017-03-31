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31.03.2017 13:05

Библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.М.Каутского г. Полярный стала победителем во всероссийском творческом конкурсе «Карамзин: разум и чувства»

В 2016 году редакция «Учительская газета» объявила всероссийский творческий конкурс « Карамзин: разум и чувства», посвященный 250-летию со дня рождения писателя и ученого Николая Карамзина.

Конкурс проводился в трех номинациях – лучший буктрейлер (рекламный видеоролик о книге), лучший квест «Карамзин и его окрестности» и лучшая иллюстрация к произведениям Н.М.Карамзина.
Заведующая Центральной городской библиотекой им. А.М.Каутского Елена Демина представила на суд жюри буктрейлер «Бедная Лиза», который и стал победителем в своей номинации.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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