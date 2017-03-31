Прокуратурой города Североморска направлено в суд уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств

Прокуратурой города Североморска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Североморска 1983 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый незаконно, без цели сбыта для личного употребления приобрел в городе Мурманске наркотическое средство в особо крупном размере, которое незаконно хранил при себе до его задержания сотрудниками полиции в городе Североморске.

За указанное преступление законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Уголовное дело прокуратурой города направлено в Североморский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области