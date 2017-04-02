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02.04.2017 12:00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится заседание Совет директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области

3 апреля в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится заседание Совет директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Такие встречи руководителей учреждений культуры способствуют совершенствованию организации деятельности, дают возможность обменяться опытом решения различных профессиональных задач, рассмотреть широкий круг вопросов.

О результатах деятельности Комитета по культуре и искусству Мурманской области в 2016 году и задачах на 2017 год расскажет заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая.
Руководители учреждений обсудят вопросы, связанные с итогами деятельности культурно-досуговых учреждений,  состоянием и развитием народного творчества в Мурманской области в 2016 году, а также с организацией работы по сохранению нематериального культурного наследия и развитию самодеятельного художественного творчества. Они рассмотрят основные аспекты, влияющие на формирование перечня клубных формирований в рамках муниципального задания.
В рамках мероприятия будут подведены итоги областного смотра-конкурса работы муниципальных культурно-досуговых учреждений Мурманской области по организации семейного досуга.  

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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