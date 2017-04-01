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01.04.2017 16:00

Яйца, выполненные в техниках росписи, аппликации, декупажа. В Мурманске открылась мини-выставка "Пасхальное настроение"

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка "Пасхальное настроение".

На мини-выставке будут представлены творческие работы участников и победителей регионального этапа международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества "Пасхальное яйцо-2017": яйца, выполненные в техниках росписи, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, вязания и других.

Организатор конкурса "Пасхальное яйцо-2017" - "Детский центр образования "Пересвет". Цель конкурса – приобщение подрастающего поколения к православной культуре и сохранения лучших традиций народного творчества.

Региональный этап фестиваля состоялся в марте 2017 года. Жюри отобрало лучшие работы в номинациях: "Умелец" – пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, "Творец" – пасхальные яйца, выполненные в технике: аппликация, декупаж, квилинг, работа из природных материалов, "Вдохновение" – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, бисероплетение и "Фантазия" – пасхальные яйца, выполненные в технике: макраме, вязания и лоскутной техники.

Выставка будет работать до 27 апреля.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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