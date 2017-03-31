В Кандалакшском районе учрежден Почетный нагрудный знак «За верность детям»

В Кандалакшском районе учрежден муниципальный Почетный нагрудный знак «За верность детям». В соответствии с положением им награждаются замещающие родители, имеющие положительный опыт – не менее 10 лет – воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформировавшие у детей активную жизненную позицию и нравственные устои.

На днях состоялось первое награждение – Почетным нагрудным знаком «За верность детям» награждены 14 приемных родителей.

Сегодня в Кандалакшском районе в 69 приемных семьях воспитываются 112 приемных детей. С момента создания первых приемных семей в самостоятельную жизнь вышли 38 юношей и девушек, которые продолжают поддерживать теплые отношения с приемными родителями.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /