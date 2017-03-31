Зима никак не хочет сдавать свои позиции. Апрель в Мурманской области начнётся с 25-градусных морозов

Зима никак не хочет сдавать свои позиции. Солнце светит, но почти не греет, а ночью совсем не по-весеннему холодно. Апрель в Мурманской области начнётся с 25-градусных морозов. Особенно "свежо" будет на западе региона - ближе к российско-финской границе. Также не исключен снег и порывистый ветер. Условного тепла синоптики обещают не раньше середины следующей недели. По крайней мере, столбик термометра начнет двигаться к "плюсу". А настоящую весну ждут, как обычно - в третьей декаде апреля - на запад тепло придет чуть раньше, на восток позже. Но, однозначно, рекорда прошлого года, увы, не будет.