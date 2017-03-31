Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.03.2017 10:10

Команды Мурманской области сыграют в снежки на Чемпионате Европы

Любовь Дубова.

Завтра в финском городе Кемиярви откроется 20 чемпионат Европы по Юкигассен – снежному бою, где соберутся участники из Финляндии, Норвегии и России. Кольское Заполярье представят сразу 4 команды - мурманчане "Уно", "Скала" и "Звезда Пушкина", а также "Вектор" из города Полярные зори . Все они победители кубка Мурманской области по юкигассен, который завершился неделю назад.
Напомним, цель игры - выбить снежками максимальное количество игроков противника до истечения времени матча или же попытаться захватить флаг команды-противника. Каждая игра состоит из трёх трёхминутных раундов. Участники самостоятельно лепят снежки до начала матча на специальном оборудовании в количестве 270 штук.
В Мурманской области в юкигассен играют уже больше 10 лет. Северяне неоднократно принимали участие в международных чемпионатах Норвегии и Финляндии и занимали призовые места.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.38
Евро = 60.6
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.