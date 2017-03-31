Команды Мурманской области сыграют в снежки на Чемпионате Европы

Любовь Дубова.

Завтра в финском городе Кемиярви откроется 20 чемпионат Европы по Юкигассен – снежному бою, где соберутся участники из Финляндии, Норвегии и России. Кольское Заполярье представят сразу 4 команды - мурманчане "Уно", "Скала" и "Звезда Пушкина", а также "Вектор" из города Полярные зори . Все они победители кубка Мурманской области по юкигассен, который завершился неделю назад.

Напомним, цель игры - выбить снежками максимальное количество игроков противника до истечения времени матча или же попытаться захватить флаг команды-противника. Каждая игра состоит из трёх трёхминутных раундов. Участники самостоятельно лепят снежки до начала матча на специальном оборудовании в количестве 270 штук.

В Мурманской области в юкигассен играют уже больше 10 лет. Северяне неоднократно принимали участие в международных чемпионатах Норвегии и Финляндии и занимали призовые места.