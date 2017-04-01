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01.04.2017 11:00

Угнать за 60 секунд. В Оленегорске полицейские задержали автоугонщика

Елена Ястребова.


Угнать за 60 секунд. Житель г. Оленегорска захотел прокатиться по ночному городу с ветерком . Но так как своего автомобиля у него не было, решил "взять на прокат" чужой. Подходящая машина вскоре нашлась. Северянин без проблем ее вскрыл, так как транспортное средство не было оснащено сигнализацией. Хозяин автомобиля не обнаружив утром своей "ласточки", обратился с заявлением в полицию. Вскоре автоугонщика задержали. Помимо этого инцидента, у полицейских есть все основания полагать, что это не первый подобный случай и были другие попытки незаконного вскрытия автомобилей. Сейчас ведется проверка. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет
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