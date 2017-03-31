Вопросы развития народного творчества в Мурманской области обсудят члены Совета директоров культурно-досуговых учреждений региона

3 апреля в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится заседание Совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Такие встречи руководителей учреждений культуры способствуют совершенствованию организации деятельности, дают возможность обменяться опытом решения различных профессиональных задач, рассмотреть широкий круг вопросов.

О результатах деятельности Комитета по культуре и искусству Мурманской области в 2016 году и задачах на 2017 год расскажет заместитель председателя комитета Ирина Лисовая.

Руководители учреждений обсудят вопросы, связанные с итогами деятельности культурно-досуговых учреждений, состоянием и развитием народного творчества в Мурманской области, а также с организацией работы по сохранению нематериального культурного наследия и развитию самодеятельного художественного творчества. Они рассмотрят основные аспекты, влияющие на формирование перечня клубных формирований в рамках муниципального задания.

В рамках мероприятия будут подведены итоги областного смотра-конкурса работы муниципальных культурно-досуговых учреждений Мурманской области по организации семейного досуга.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /