Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.03.2017 11:10

Вопросы развития народного творчества в Мурманской области обсудят члены Совета директоров культурно-досуговых учреждений региона

3 апреля в 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится заседание Совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Такие встречи руководителей учреждений культуры способствуют совершенствованию организации деятельности, дают возможность обменяться опытом решения различных профессиональных задач, рассмотреть широкий круг вопросов.

О результатах деятельности Комитета по культуре и искусству Мурманской области в 2016 году и задачах на 2017 год расскажет заместитель председателя комитета Ирина Лисовая. 

Руководители учреждений обсудят вопросы, связанные с итогами деятельности культурно-досуговых учреждений, состоянием и развитием народного творчества в Мурманской области, а также с организацией работы по сохранению нематериального культурного наследия и развитию самодеятельного художественного творчества. Они рассмотрят основные аспекты, влияющие на формирование перечня клубных формирований в рамках муниципального задания.

В рамках мероприятия будут подведены итоги областного смотра-конкурса работы муниципальных культурно-досуговых учреждений Мурманской области по организации семейного досуга. 

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.38
Евро = 60.6
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.