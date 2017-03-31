Осуждённые оленегорской колонии показали спектакль ребятам из социального приюта

Сотрудники колонии-поселения №24 совместно с членами самодеятельной творческой группы осуждённых учреждения «Таланты среди нас» выступили перед детьми Оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Они показали ребятишкам театральную постановку «Весенняя сказка».

По сценарию представления сказочница, роль которой исполнила начальник психологической лаборатории КП-24 Татьяна Пискунова, рассказывала детям приюта веселую сказку про Ежика. А самодеятельные актёры колонии-поселения исполняли роли героев сказки- бабушки, дедушки, их внучки Аленушки, Дождика, Пугала, Вороны, и Ежика, которые играли с детьми, водили хоровод, даря своей актёрской игрой маленьким обитателям приюта радостное настроение и свое душевное тепло.

Малыши тоже были задействованы в сказке: они изображали цветочки - ромашки, пионы, васильки и незабудки. Все костюмы и декорации были выполнены руками осуждённых оленегорской КП-24.

Дети и педагоги из приюта были очень рады новой сказочной встрече. По словам Татьяны Пискуновой, было трогательно наблюдать, как ребята обнимали участников выступления, благодаря их за доставленную радость. В завершение спектакля гости подарили детишкам вкусные пирожки с яблоками к чаепитию.

По словам Татьяны Пискуновой, у осуждённых зачастую также очень трудные судьбы, и общение с такими детьми вызывает в них не только желание помочь и сделать жизнь ребят хоть чуточку ярче, радостнее, светлее, но и помогает им самим проживать что-то очень личное, сокровенное, почувствовать свой ресурс. По признанию самих осуждённых: «Если уж детки справляются с трудностями, так и мы сможем!..»

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области