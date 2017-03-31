Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.03.2017 15:30

Осуждённые оленегорской колонии показали спектакль ребятам из социального приюта

Сотрудники колонии-поселения №24 совместно с членами самодеятельной творческой группы осуждённых учреждения «Таланты среди нас» выступили перед детьми Оленегорского отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Они показали ребятишкам театральную постановку «Весенняя сказка».

По сценарию представления сказочница, роль которой исполнила начальник психологической лаборатории КП-24 Татьяна Пискунова, рассказывала детям приюта веселую сказку про Ежика. А самодеятельные актёры колонии-поселения исполняли роли героев сказки- бабушки, дедушки, их внучки Аленушки, Дождика, Пугала, Вороны, и Ежика, которые играли с детьми, водили хоровод, даря своей актёрской игрой маленьким обитателям приюта радостное настроение и свое душевное тепло.
Малыши тоже были задействованы в сказке: они изображали цветочки - ромашки, пионы, васильки и незабудки. Все костюмы и декорации были выполнены руками осуждённых оленегорской КП-24.
Дети и педагоги из приюта были очень рады новой сказочной встрече. По словам Татьяны Пискуновой, было трогательно наблюдать, как ребята обнимали участников выступления, благодаря их за доставленную радость. В завершение спектакля гости подарили детишкам вкусные пирожки с яблоками к чаепитию.
По словам Татьяны Пискуновой, у осуждённых зачастую также очень трудные судьбы, и общение с такими детьми вызывает в них не только желание помочь и сделать жизнь ребят хоть чуточку ярче, радостнее, светлее, но и помогает им самим проживать что-то очень личное, сокровенное, почувствовать свой ресурс. По признанию самих осуждённых: «Если уж детки справляются с трудностями, так и мы сможем!..» 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.38
Евро = 60.6
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.