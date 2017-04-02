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02.04.2017 15:00

Судебные приставы приглашают на День единого приема граждан

12 апреля 2017 года с 14:00 до 20:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области (г. Мурманск, ул. К.Либкнехта д. 46 корп. 2) проводится День единого приема граждан. Прием граждан будет осуществляться руководителем УФССП России по Мурманской области, его заместителями, начальниками отделов аппарата, начальниками отделов – старшими судебными приставами отделов судебных приставов и их заместителями.

Цель мероприятия – обеспечить беспрепятственный доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по данным вопросам.
При обращении на прием необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия.
Запись на прием к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по тел. 42-86-93.
Также в указанный день прием будет проводится всеми отделами судебных приставов Мурманской области.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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