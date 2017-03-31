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31.03.2017 09:55

Реквизиты и пароли доступа к банковской карте. Северяне продолжают попадать на уловки интернет-мошенников

Елена Ястребова.

Оплата за товар в сети Интернет. Доверчивая мурманчанка поверила мошенникам из социальных сетей. Сотрудникам полиции девушка рассказала, что в одной из групп социальных сетей она присмотрела себе кроссовки. Чтобы оплатить покупку, продавец попросил северянку сообщить ему реквизиты и пароль карты. Не подозревающая ни о чем девушка сообщила мужчине все реквизиты. Спустя несколько минут ей на телефон пришло смс-уведомление о списание денежной суммы.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
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