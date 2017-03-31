В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 31 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 15.00 ул. Буркова, 13, 15, 17, 17а, 19/2, 21, 23, 25
пр. Тарана, 2, 4
ул. Полярной Правды, 2, 2а
ул. Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 30 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 31 МАРТА ул. Капитана Орликовой, 34
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 12.00 ул. Крупской, 22
13.30 – 15.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00 ул. Карла Маркса, 18
ул. Софьи Перовской, 43
10.00 – 16.00 ул. Крупской, 17, 19
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска