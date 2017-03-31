"69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера". В Мурманской областной научной библиотеке презентовали новый электронный ресурс

Анастасия Ярославская.

"69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера". Число не случайно - по аналогии с 69-й параллелью. Интерактивная карта достопримечательностей Заполярья. В областной научной библиотеке презентовали новый электронный ресурс. Не просто перечень того, что стоит хотя бы раз увидеть, - краткие справки, фото-, аудио-, видеоматериалы, экскурсии в формате 3D. Всё это, по мнению специалистов, должно способствовать росту интереса к нашим историческим, географическим и культурным объектам. Причем, ставка не только на гостей. Узнать свой край лучше рекомендуют и местным жителям.









