Северяне могут подать заявление о перерасчете пенсии теперь и в электронном виде на портале госуслуг

Любовь Дубова.

Заявление о перерасчете пенсии теперь можно подать в электронном виде на портале госуслуг. Личное обращение в территориальный Пенсионный фонд больше не нужно. Основания для перерасчета прежние - новые документы, подтверждающие период работы, ранее не включенный в стаж. Если необходимые справки - в данный момент - в распоряжении других госорганов, ведомство запросит их самостоятельно. Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет, также на портале госуслуг.