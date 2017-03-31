В Мурманске прошло очередное пленарное заседание Общественной палаты

Татьяна Нестерова.

Пленарное заседание Общественной палаты Мурманской области. В повестке - обсуждение мероприятий, связанных с проведением Года экологии и возможностью участия в них общественников. В плане - больше ста самых разных акций. Из того, что уже называют значимым, - несколько подписанных соглашений с крупнейшими предприятиями. Их роль в природо-защитных действиях огромная. Они вместе выделяют 95% от общей суммы средств - а это 3,5 миллиардов рублей - на реализацию экологических проектов.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова: "Здесь и сфера обращения с отходами, здесь и развитие особо охраняемых природных территорий, экологического туризма на них. Важная тема - ликвидация накопленного экологического ущерба, ликвидация затопленных объектов на акватории Кольского залива. Конечно же, мероприятия по экологическому образованию и воспитанию, которые на сегодняшний день - основа в нашей экологической деятельности".





