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31.03.2017 08:57

Охрана общественного порядка. В Мурманске наградили частных охранных предприятий и добровольцев

Кирилл Коган.

Особо отличившихся защитников правопорядка поощрили. Награждение прошло во время общегородского инструктажа комплексных сил полиции. Отметили и сотрудников частных охранных предприятий, и добровольцев, которые также стоят на страже городской тишины и спокойствия. Так, например, народная дружина "Заполярья" полгода сотрудничает с автоинспекторами. Общественники оказывают юридическую помощь водителям - безвозмездно, помогают в оформлении документов при ДТП.
Председатель специализированной народной дружины "Заполярье" Евгений Шумский: "Было у нас позавчера плохие погодные условия, вчера помогли гражданам в 17 случаях. У нас ежедневно выходит 1 экипаж, при необходимости задействуем еще один экипаж, если этого требует обстановка на дороге".
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