Готовность к работе в Арктической зоне. В Мурманске прошли тактико-специальные учения спасательных отрядов региона

Анастасия Русинова.

Готовность к работе в Арктической зоне. Возможности и умения спасательных отрядов Мурманской области оценили в ходе тактико-специальных учений. Поиск, так называемых, "потеряшек" - в сложной местности в зимних условиях - одно из направлений. По замыслу, специалисты МЧС должны найти людей, оказать им необходимую помощь, из подручных средств организовать полевой лагерь. В программе также - поисковые работы в ночное время и в условиях лавинной опасности. Вместе с профессионалами работают и студенты Мурманского арктического госуниверситета - добровольцы.

Старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ, куратор студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ Александр Чунин: "В данном случае ни могут посмотреть - как работают спасатели, научиться их приемам, принципам работы профессионалов, попробовать применить их в своем отряде".





