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31.03.2017 08:35

Формирование комфортной городской среды обсудили на семинаре в Мурманске. Муниципальные специалисты перенимают опыт столичных коллег

Анастасия Ярославская.

Формирование комфортной городской среды обсудили на межрегиональном семинаре. Муниципальные специалисты перенимают опыт столичных коллег. Программа сейчас в трэнде. Больше 270 млн рублей регион - только в этом году - потратит на благоустройство территорий. Почти половина средств - федеральные. На местах деньги ждут уже в ближайшее время. Бюджет формируют на основе заявок от муниципалитетов - не сегодня-завтра окончание отбора проектов. Профильный министр констатирует, - с их подготовкой успели, увы, не все.
Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан: "Это небольшие средства, но если учитывать то, что эта программа не однолетняя, а рассчитана до 20 - 22 года, я думаю, что мы сработаем. И со временем, возможно, и увеличение средств. Муниципалитеты и областной центр, по крайней мере, делают все возможное".
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