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30.03.2017 19:10

В снежном плену. Вот уже 5 дней из-за непогоды дорога к Териберке и Туманному остается закрытой

Кирилл Коган.

Териберка в снежном плену. С 26 марта из-за непогоды дорога к сельскому поселению остается закрытой.  Ограничение действует с 32 километра федеральной трассы Кола - Серебрянсие ГЭС. Как сегодня сообщила глава муниципального образования Татьяна Трубилина, в магазинах имеется достаточный запас продуктов, детский сад обеспечен всем необходимым. Школа закрыта на время каникул. Перебоев с электричеством и теплоснабжением - нет. Остается отрезанным от "большой земли" и поселок Туманный. На заблокированных участках дороги работают 5 единиц спецтехники "Мурманскавтодора", однако справиться со снегом пока не удается.
Начальник ГОКУ "Мурманскавтодор" Виктор Козлов: "Вчера вывели 25 машин с Туманного, на сегодняшний день продолжаем работать на Териберке. Проблема в том, что за спецтехникой, которая занимается снегоочисткой, сразу сзади все заносится. Ждем, прогноз плохой - до конца дня улучшений не предвидеться, но держим там колею, чтобы полностью не забился весь участок".
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