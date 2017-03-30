ЧП в Апатитах. Прокуратура выясняет, кто виноват в том, что на 11-летнего ребенка во время очистки кровли одного из домов упал кусок льда

Анастасия Ярославская.

В Кировске выясняют обстоятельства вчерашнего происшествия. 11-летнему ребенку во время очистки кровли одного из домов упал на голову кусок льда. С ушибами он госпитализирован в местную больницу - его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. По факту получения травм Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жилищников, пренебрегших элементарными правилами безопасности, сейчас опрашивают. Прокуроры подчеркивают - "на тормоза" дело спущено не будет и, более того, жесткий контроль теперь обещан всем без исключения УК.

Помощник прокурора г. Кировска Татьяна Семенова: "Будем добиваться от УК надлежащего выполнения своих обязанностей. В настоящее время приоритетом в любом случае являются кровли, потому что ненадлежащее содержание кровель может повлечь не только причинение легкого вреда здоровью, но и смерть наших граждан".

Добавим, ЧП произошло в доме, за содержание которого ответственна УК "Кировский жилсервис". Уже выяснено, что к фактическим работам по очистке кровли она привлекала подрядчика. Следователи сейчас проверяют работу и тех, и других. Изучают все материалы - лицензии, разрешения, и кто конкретно отвечал за безопасность при очистке злополучной кровли.







