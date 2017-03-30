Треска, палтус и рыбные пельмени. Как местные производители поддерживают гастрономические традиции Заполярья?

Юлия Палеева.

85 лет назад был учрежден Всесоюзный рыбный день. Несмотря на то, что официально указ прожил всего 10 лет, до сих пор четверг и "рыбный день" остаются синонимичны. Примерно так же сильны гастрономические ассоциации с Мурманском у жителей более южных широт нашей страны - треска, палтус и, конечно, рыбные пельмени.

От впечатления до воплощения. На школьном сайте - памятные фотографии. Эта - со всероссийского фестиваля "Робофест". Юные инженеры с пельменной фабрикой вошли в пятерку лучших, а это тот самый цех, который ребят вдохновил.

Любое производство, даже самое, на первый взгляд, простое - что уж проще, чем пельмени? - наукоемкое. И с точки зрения технической - станки, агрегаты, одним словом, "железо", и с точки зрения технологической - сырье, рецептура, готовый продукт.

Заместитель начальника пельменного цеха Роман Костюк: "Сырьевая база для рыбных пельменей у нас наша, местная, производители Мурманска, мы их поддерживаем. Что касается оборудования, организация много вкладывает в модернизацию производства, устанавливаются новые линии. Ежедневно поводим дегустации качества, оцениваем, ставится органолептическая оценка".

Сам рецепт - под грифом "секретно". Конкуренцию никто не отменял. Каждое производство сегодня борется за покупателя.

Составитель фарша Сергей Сытков: "Получаем рыбу, дефростируем, соль, лук, специи, никаких добавок. Дальше закидываем в мясорубку, выгоняем и отдаем на формовку".

Технолог пельменного цеха Ольга Сильнова: "Не знает никто, она имеет свои секреты, нюансы, чтобы продукт был вкусным, как он есть".

Начинка заворачивается в бездрожжевое тесто. Дальше шоковая заморозка при минус 30. Упаковка и транспортировка в магазины региональной торговой сети. 10 тонн готовой продукции в месяц для северян.

Продавец гастрономического отдела Светлана Кириленко: "В продаже есть пельмени местного производства, которые пользуются большой популярностью. Город Мурманск - рыбный, поэтому мурманчане очень любят такую продукцию".

В Мурманске, в давние советские времена, чтобы разнообразить рыбное меню четверга, который был тогда для общепита законом - технологи и придумали рыбные пельмени, которые стали гастрономическим брендом заполярной столицы. Как, впрочем, и рыбные пирожки, не менее любимые и вкусные. Но это уже совсем другая история.







