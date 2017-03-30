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30.03.2017 18:45

Законны ли начисления платы за отопление для "электрообогревщиков" Кандалакши? Антимонопольная служба даст свой ответ на этот вопрос

Андрей Зайцев.

Сегодня в управлении антимонопольной службы по Мурманской области началось рассмотрение дела в отношении "Мурманэнергосбыта". Поводом стало обращение из Кандалакши, где собственники и наниматели помещений в установленном порядке перешли на электроотопление, отказавшись от центрального. Перейти на электрообогрев отдельному собственнику в многоквартирном доме когда-то позволял закон. Сегодня сделать это можно только всем домом. Жильцы, которые поставили себе электропечки, не знали проблем, пока не изменилось федеральное законодательство, где обновлена формула расчетов. И МЭС стал выставлять счета людям за тепло от батарей, которых в квартирах давно нет. Счета шли и за электричество, и за отопление.
Пресс-секретарь УФАС России по Мурманской области Наталья Фирсова: "В Мурманское УФАС нередко поступают заявления о нарушении антимонопольного законодательства в области ЖКХ. К нам поступило заявление о признаках нарушения АО "Мурманэнергосбыт" в отношении неопределённого круга потребителей Мурманской области. Подобный вопрос рассматривается специалистами Мурманского УФАС впервые".
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