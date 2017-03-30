Большая премьера. 2 апреля мурманским зрителям покажут комическую оперу Джованни Перголези "Служанка - госпожа"

Татьяна Нестерова.

Областная филармония готовится к премьере. 2 апреля зрителям покажут комическую оперу Джованни Перголези "Служанка - госпожа". Идея о постановке витала давно, но всерьез за нее взялись лишь полгода назад. Справились в кратчайшие сроки. Сейчас каждый день - генеральные прогоны. Проект уникальный, ответственность высока - это первая полномасштабная постановка, осуществленная исключительно местными творческими силами. К тому же, известнейшая итальянская опера в Мурманске зазвучит по-русски. В филармонии уверены - впечатления это не испортит.





