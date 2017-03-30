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30.03.2017 18:25

Лучшие команды региона отправятся в Финляндию на Чемпионат Европы по юкигассен

В Кировске на территории лыжного комплекса «Горняк» прошли завершающие игры IV Кубка Мурманской области по юкигассен – первенства по игре в снежки.

В первый день состоялся заключительный отборочный этап, участниками которого стали представители работающей молодежи АО «Апатит», студенты и жители Кировска и Апатитов. Второй, финальный, день игр собрал сильнейших игроков Мурманска, Кандалакши, Полярных Зорь и Апатитов, они и сразились за звание сильнейшей команды региона.

Выразить почтение заполярным командам и выступить в качестве судей турнира приехали опытные рефери из Кемиярви – президент и вице-президент федерации юкигассен Финляндии Ари Пёюлио и Лео Корхонен.

По итогам первого дня третье место заняла апатитская команда «Феникс», на втором месте – студенты Хибинского технического колледжа из команды «M&M’s», победитель заключительного отборочного этапа – кировская команда «Бурый нрав».

В финальных снежных схватках кубка уже не в первый раз сошлись команды Мурманска «Уно» и «Скала» и кандалакшская команда «Войта». Победителя в финальном бою определяли «Броском Победы»: по семь игроков от каждой команды били снежками по шлему. В «юки-буллитах» более меткими оказались игроки «Скалы», они и получили золотые майки победителя кубка. Серебро у кандалакшан – команды «Войта», бронзу завоевали игроки команды «Уно».

В рамках областного первенства впервые в этом году прошла юки-вечеринка, по ее итогам «самым бодрым капитаном» была названа Елена Шарганова из команды «Войта», а «самым метким стрелком» стала защитник команды «Уно» Дина Юрченко. Приз за лучшее юки-фото первого дня игр получил Максим Рожик.

Теперь команды «Уно» и «Скала» отправятся на Чемпионат Европы по юкигассен в Финляндию. Кроме них, честь Мурманской области на европейском первенстве будет отстаивать мурманская команда «Звезда Пушкина» и игроки Полярных Зорь из команды «Вектор».

Игры областного кубка проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 8 до 10 человек, среди которых – капитан, нападающие, защитники и запасные игроки.

Напомним, старт традиционному кубку Мурманской области по юкигассен был дан в Мурманске: 11 и 12 февраля там состоялись первые игры областных соревнований, 5 марта в Мончегорске прошел второй этап кубка, на третьем этапе снежки лепили на юге области – в Кандалакше.

Мероприятие поддерживается Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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