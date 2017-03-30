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30.03.2017 17:45

Комплексные планы модернизации моногородов обсудили на заседаниях управляющих советов

Под руководством председателя рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области – заместителя губернатора Романа Дурягина состоялись заседания управляющих советов моногородов, на которых согласовывались проекты паспортов комплексных планов модернизации моногорода.

Участники заседания обсудили приоритетные направления работы: благоустройство территорий, создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, мероприятия по реконструкции и ремонту объектов социального назначения. Особое внимание было уделено рискам недостижения целевых показателей программ, были даны рекомендации по корректировке некоторых позиций проектов паспортов при содействии профильных министерств и ведомств.

По итогам реализации комплексных планов в моногородах будет создано более 1000 рабочих мест, а также реализованы мероприятия по формированию комфортной среды проживания «5 шагов благоустройства». Они включают как крупные проекты по ремонту дорог, реконструкции сетей энергоснабжения, фасадов зданий, так и мероприятия, направленные на повышение комфортности и привлекательности городов: установка урн, скамеек, озеленение территорий.

Утверждение проектов паспортов планируется на заседании рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области. Затем администрации моногородов приступят к реализации мероприятий комплексных планов, направленных, в первую очередь, на повышение уровня жизни населения в муниципальных образованиях.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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