Комплексные планы модернизации моногородов обсудили на заседаниях управляющих советов

Под руководством председателя рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области – заместителя губернатора Романа Дурягина состоялись заседания управляющих советов моногородов, на которых согласовывались проекты паспортов комплексных планов модернизации моногорода.



Участники заседания обсудили приоритетные направления работы: благоустройство территорий, создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, мероприятия по реконструкции и ремонту объектов социального назначения. Особое внимание было уделено рискам недостижения целевых показателей программ, были даны рекомендации по корректировке некоторых позиций проектов паспортов при содействии профильных министерств и ведомств.



По итогам реализации комплексных планов в моногородах будет создано более 1000 рабочих мест, а также реализованы мероприятия по формированию комфортной среды проживания «5 шагов благоустройства». Они включают как крупные проекты по ремонту дорог, реконструкции сетей энергоснабжения, фасадов зданий, так и мероприятия, направленные на повышение комфортности и привлекательности городов: установка урн, скамеек, озеленение территорий.



Утверждение проектов паспортов планируется на заседании рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области. Затем администрации моногородов приступят к реализации мероприятий комплексных планов, направленных, в первую очередь, на повышение уровня жизни населения в муниципальных образованиях.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /