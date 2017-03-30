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30.03.2017 16:33

Зоологический уголок с говорящими попугаями, экзотическими рыбками, черепахами. В мурманской "Кировке" стартовал познавательный проект "В гостях у природы"

Кирилл Коган.

Реликтовые растения, сохранившиеся со времён динозавров, тропические птицы и рыбы. В областном ДК имени Кирова стартовал познавательный проект "В гостях у природы". На время каникул он открыт для всех школьников. В зимнем саду редкие растения Южной Америки, в зооуголке можно подружиться с говорящими попугаями, в аквариумах живут красноухие черепахи и экзотические рыбы. Школьникам рассказали о необычных фактах связанных с питомцами кружка. К примеру, попугаи жако считаются самыми умными. Их интеллект соответствует развитию 4-летнего ребенка. Птица может даже поддерживать беседу с человеком. Ну а ара - самый большой из попугаев, он  обладает самым крепким и сильным клювом в мире.
Методист отдела по работе с детьми, подростками и молодежью Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Александра Хаверева: "Мы живем в городе, и природы, птиц, ярких цветов очень мало. Приходя к нам, дети видят эти растения и животных, все это посреди нашей зимы, дети испытывают несравненный восторг".
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