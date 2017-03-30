Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 18:20

Региональный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» пройдет в «Лапландии»

Региональный этап VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» будет проходить в центре «Лапландия» 1 и 2 апреля.

1 апреля состоятся творческие встречи с писателем, поэтом, журналистом, ответственным секретарем Мурманского отделения Союза писателей России Мариной Чистоноговой (Доценко) и с писателем, главным редактором литературно-художественного альманаха Союза российских писателей «Мурманский берег», председателем Мурманского областного отделения Союза российских писателей Иваном Бессоновым.

Лекцию с элементами интерактивной игры «Мурманск литературный» прочтет школьникам Ольга Згазинская, кандидат филологических наук, директор Центра «Мыслеобраз».

2 апреля состоятся выступления участников конкурса и награждение победителей регионального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».


Для справки:
Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский, литературный проект в России. В течение первых пяти лет в нем приняло участие более 10 миллионов детей из 84 стан и 85 регионов РФ, конкурс стал лауреатом трех крупных премий.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.