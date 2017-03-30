Региональный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» пройдет в «Лапландии»

Региональный этап VI Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» будет проходить в центре «Лапландия» 1 и 2 апреля.



1 апреля состоятся творческие встречи с писателем, поэтом, журналистом, ответственным секретарем Мурманского отделения Союза писателей России Мариной Чистоноговой (Доценко) и с писателем, главным редактором литературно-художественного альманаха Союза российских писателей «Мурманский берег», председателем Мурманского областного отделения Союза российских писателей Иваном Бессоновым.



Лекцию с элементами интерактивной игры «Мурманск литературный» прочтет школьникам Ольга Згазинская, кандидат филологических наук, директор Центра «Мыслеобраз».



2 апреля состоятся выступления участников конкурса и награждение победителей регионального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».





Для справки:

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский, литературный проект в России. В течение первых пяти лет в нем приняло участие более 10 миллионов детей из 84 стан и 85 регионов РФ, конкурс стал лауреатом трех крупных премий.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /