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30.03.2017 18:15

В Заполярье проводится работа по временной передаче воспитанников в семьи граждан

В соответствии с законодательством Российской Федерации во всех государственных областных центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проводится работа по временной передаче воспитанников в семьи граждан.

Министерством образования и науки Мурманской области проведен мониторинг деятельности организаций для детей-сирот по данному направлению работы. При временной передаче ребенка в семью специалисты центров помогают принимающей семье советом и консультацией, на содержание ребенка выделяются сухие пайки или денежная компенсация.

Численность детей в областных центрах в 2016 году составляла 158 человек, из них передавались в семьи граждан 62 воспитанника, из которых 31 ребенок в дальнейшем остался в принимающей семье под опекой, в 2015 году – из 161 воспитанника временно передавались в семьи граждан 44 ребенка, из которых 31 человек обрел замещающую семью.

Не все семьи имеют возможность принять на воспитание ребенка, лишенного родительского попечения, но очень хорошо, когда находятся взрослые, готовые поделиться своей заботой и любовью с детьми и принять их в выходные и праздничные дни, в каникулярное время. А для детей это прекрасная возможность получить новые навыки в общении и социализации.

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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