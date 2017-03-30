В Кандалакшском районе наградили приемных родителей

Впервые в Кандалакшском районе в целях укрепления института замещающей семьи, повышения престижа приемных родителей, воспитывающих или воспитавших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поощрения и общественного признания их заслуг были награждены 14 приемных родителей муниципальным Почетным нагрудным знаком для замещающих родителей «За верность детям».

В соответствии с положением Почетным знаком награждены замещающие родители, имеющие положительный опыт (не менее 10 лет) воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформировавшие у детей активную жизненную позицию и нравственные устои.

Сегодня в Кандалакшском районе в 69 приемных семьях воспитываются 112 приемных детей. С момента создания первых приемных семей в самостоятельную жизнь вышли 38 юношей и девушек, которые продолжают поддерживать теплые отношения с приемными родителями. Уверены, что среди сегодняшних приемных пап и мам обязательно найдутся те, кто будут удостоены награды «За верность детям» в последующие годы.



Министерство образования и науки Мурманской области



