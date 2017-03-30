Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 18:00

В Мурманском областном художественном музее открывается выставка петербургского художника Сергея Киселёва

31 марта в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, III этаж) состоится торжественное открытие выставки «За поверхностью» петербургского художника Сергея Киселёва.

Сергей Киселёв – член Союза художников России и Санкт-Петербургского творческого Союза художников, член попечительского совета благотворительного фонда «Пропаганда и возрождение русского искусства», активный участник конкурсов и благотворительных акций, инициатор художественно-просветительского проекта «Среда обитания». В его биографии более 20 персональных и более 200 коллективных выставок.

Выставка «За поверхностью» носит ретроспективный характер, она включает в себя более 50 работ разных творческих периодов художника. Сергей Киселёв нашёл свою уникальную технику создания картин, нанося заливку (смесь минералов, лаков и смол) на холст, добиваясь эффекта причудливых переливов скола каменных срезов. Мастера с юности интересовали работа с камнем, шлифовка, огранка и создание новой формы из твердой плоти материала.

Выставка будет работать до 7 мая.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.