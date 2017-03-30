В Мурманском областном художественном музее открывается выставка петербургского художника Сергея Киселёва

31 марта в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, III этаж) состоится торжественное открытие выставки «За поверхностью» петербургского художника Сергея Киселёва.



Сергей Киселёв – член Союза художников России и Санкт-Петербургского творческого Союза художников, член попечительского совета благотворительного фонда «Пропаганда и возрождение русского искусства», активный участник конкурсов и благотворительных акций, инициатор художественно-просветительского проекта «Среда обитания». В его биографии более 20 персональных и более 200 коллективных выставок.



Выставка «За поверхностью» носит ретроспективный характер, она включает в себя более 50 работ разных творческих периодов художника. Сергей Киселёв нашёл свою уникальную технику создания картин, нанося заливку (смесь минералов, лаков и смол) на холст, добиваясь эффекта причудливых переливов скола каменных срезов. Мастера с юности интересовали работа с камнем, шлифовка, огранка и создание новой формы из твердой плоти материала.



Выставка будет работать до 7 мая.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /