Управление Росгвардии по Мурманской области напоминает, что прием граждан и юридических лиц осуществляется в центре лицензионно-разрешительной работы

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области осуществляются меры по реализации государственной политики в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности на территории Мурманской области, в том числе по государственному контролю за оборотом гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, государственному контролю за частной охранной деятельностью.

На территории Мурманской области расположено 99 объектов лицензионно-разрешительной работы (частные охранные предприятия, некоммерческие образовательные учреждения), использующие в своей деятельности 310 единиц оружия.

В текущем году проверено более 3 тысяч владельцев гражданского оружия по месту жительства, в ходе проверок выявлено свыше 100 нарушений действующего законодательства РФ в сфере оборота оружия.

В результате проведенных мероприятий за различные нарушения, связанные с оборотом оружия, к административной ответственности привлечено более 100 владельцев оружия, изъято 147 единиц оружия, более 240 боеприпасов.

Кроме того, одним из самых важных направлений деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области, определенных Президентом Российской Федерации, является предоставление государственных услуг населению Мурманской области в сфере оборота оружия.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области гражданам и юридическим лицам предоставляется более 25 видов различных государственных услуг.

Заявителям, обратившимся в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы, после предоставления государственной услуги, разъясняется возможность оценить оказанную услугу с использованием сервиса «Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».



Управление Росгвардии по Мурманской области