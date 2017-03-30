В Заполярье пройдет открытый командный чемпионат по ловле рыбы из-подо льда в рамках фестиваля "Туломская рыбалка"

8 апреля 2017 года пройдет открытый командный чемпионат по ловле рыбы из-подо льда в рамках фестиваля "Туломская рыбалка".
Место проведения: Мурманская область, Кольский р-н., п. Верхнетуломский, плотина Верхнетуломского водохранилища.
Видовой состав рыб: сиг, налим, окунь, корюшка.
К участию в соревнованиях допускаются команды из трех человек, независимо от возраста и пола.
Разрешается работать только одной удочкой (иметь при себе можно неограниченное количество удочек) как с кивком, так и с поплавком, оснащенной мормышкой и грузилом. Вес, форма и цвет мормышки произвольная, длина мормышки без крючка не более 15 мм, крючок одинарный, впаянный.
Расписание соревнований:
08:00-10:15 - регистрация участников, заседание судейской коллегии.
10:30 — торжественное открытие соревнований.
11:00 — по команде главного судьи и по сигналу зеленой ракеты участники приступают к подготовке лунок и лову рыбы. Время лова рыбы 3 часа.
14:00 – окончание лов по сигналу красной ракеты. В перерыве питание участников и гостей Фестиваля (уха, каша), организованное МЧС РФ по МО.
15:00 — подведение итогов соревнований, торжественное награждение победителей. Выступление фолклёрных коллективов.