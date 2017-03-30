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30.03.2017 17:20

В Мурманске подвели итоги вебинара «Организация действий субъектов дополнительного образования детей в процессе реализации сетевых образовательных проектов»

28 февраля в целях повышения профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования Мурманской области в центре «Лапландия» состоялся вебинар для педагогических работников образовательных организаций сферы дополнительного образования Мурманской области «Организация действий субъектов дополнительного образования детей в процессе реализации сетевых образовательных проектов (сетевого взаимодействия)».
В работе вебинара приняли участие 57 педагогических работников учреждений дополнительного образования из г. Мурманска, Заполярного, Полярного, Кандалакша, Апатиты, Полярные Зори, ЗАТО Североморск, ЗАТО, Видяево, ЗАТО Александровск, Кольского, Терского, Ловозерского районов.
В процессе вебинара участники рассмотрели вопросы нормативно-правового обеспечения, особенности проектирования и реализации   дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме.
Участникам вебинара были представлены инновационные образовательные практики центре «Лапландия», реализуемые в процессе сетевого взаимодействия, механизмы организации сетевого взаимодействия учреждения и образовательных организаций, организаций сферы культуры, спорта, детского и юношеского туризма, природных ресурсов и экологии, высшего профессионального образования, научных и других организаций, чей опыт может быть применим в сфере дополнительного образования детей. Представлена новая модель дополнительного образования - технопарк «Кванториум», который начнет функционировать в сентябре 2017 года на базе центра «Лапландия».


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