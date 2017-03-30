График уборки и вывоза снега с городских улиц 31 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков

31 марта



Первомайский округ:

– ул. Марата (нечетная сторона);

– ул. Крупской (нечетная сторона).



Октябрьский округ:

– проезд к ул. Куйбышева 1а;

– ул. Серафимовича.



Ленинский округ:

– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной;

– ул. Транспортная.



Администрация города Мурманска





