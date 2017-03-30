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30.03.2017 17:05

График уборки и вывоза снега с городских улиц 31 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков

31 марта

Первомайский округ:
– ул. Марата (нечетная сторона);
– ул. Крупской (нечетная сторона).

Октябрьский округ:
– проезд к ул. Куйбышева 1а;
– ул. Серафимовича.

Ленинский округ:
– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной;
– ул. Транспортная.

Администрация города Мурманска
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