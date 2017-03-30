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30.03.2017 14:34

Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде и губернатор Марина Ковтун подвели итоги очередного этапа сотрудничества Мурманской области с норвежскими губерниями

Сегодня на полях на полях международного форума «Арктика – территория диалога», призванного стать площадкой обсуждения актуальных вопросов глобальной арктической повестки, состоялась рабочая встреча министра иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Стороны обсудили итоги сотрудничества в сфере ядерной безопасности, история которого насчитывает 20 лет. В 1997 году Норвегия совместно с Россией в рамках технической помощи приступила к реализации программ по утилизации отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов на побережье Кольского полуострова. Затем к этой работе подключились другие страны, появились новые направления, а само сотрудничество переросло в Глобальное партнерство.

В 2014 году был завершен совместный с администрацией Губернатора Финнмарка проект по утилизации РИТЭГов и переоборудованию российских маяков альтернативными источниками питания. В результате от потенциально опасных объектов была очищена территория не только Мурманской области, но и других приморских регионов Северо-Запада России.

Сегодня завершен важный этап еще одного уникального международного проекта по реабилитации объектов советского ядерного наследия на территории Мурманской области: в бывшей береговой базе Военно-Морского Флота в губе Андреева создана вся необходимая инфраструктура для подготовки к вывозу отработавшего ядерного топлива. Уже летом текущего года начнётся его выгрузка из хранилищ и перевозка для дальнейшей переработки. В ходе встречи господин Бренде сообщил, что планирует принять участие в мероприятиях, посвященных 20-летию этого проекта.

Также стороны обсудили проведение на территории Мурманской области этапа арктической велогонки «Арктик райс».

Подводя итоги встречи, губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что сторонам сотрудничества есть чем гордиться. Бёрге Бренде отметил многогранность и эффективность партнерских отношений Мурманской области с губерниями Норвегии.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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