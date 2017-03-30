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30.03.2017 14:27

Губернатор Марина Ковтун: Образовательный процесс должен быть гибким и выстраиваться под конкретные запросы региональных экономик

Система подготовки кадров должна учитывать специфику прикладных квалификаций для арктических условий. Образовательный процесс должен быть гибким и выстраиваться под конкретные запросы региональных экономик. Об этом губернатор Марина Ковтун заявила в ходе выступления на сессии «Арктика – территория профессионалов», которая проходила во второй день международного форума «Арктика – территория диалога». На сессии глава Мурманской области представила региональную модель эффективной системы образования.

Реализация крупномасштабных арктических проектов требует не только передовых технологий, высоких экологических стандартов для защиты окружающей среды, но и опережающего развития профессионального образования. Именно человек, профессионал, специалист – одна из самых важных составляющих успеха всех арктических проектов, отметила Марина Ковтун.

«Все мы, живущие в Арктике, понимаем, что вахтовым методом работать можно, но прочную базу для освоения ресурсов Арктики дает такое положение человека, когда он живет в своем доме, со своей семьей, когда у него есть постоянная работа и хорошая заработная плата. Это все можно обеспечить в Арктике, поскольку здесь размещены серьезные производства, добывается продукция для всей страны. Мы претендуем на то, чтобы обеспечить эти производства собственными кадрами. Чтобы наша молодежь в приоритетном порядке могла бы получать эти хорошие, высокооплачиваемые места. При этом подготовка кадров должна начинаться на самых ранних этапах образования», – подчеркнула Марина Ковтун.

Задача кадрового обеспечения экономики должна решаться комплексно и учитывать каждый этап формирования будущего специалиста.

Так, на социально-экономические потребности арктического региона ориентирована сегодня структура профильного обучения в школах Мурманской области. Более 90% старшеклассников области осваивают программы профильного обучения. Особое место в системе обучения занимают профильные классы с профориентацией на специальности градообразующих предприятий: «ФосАгро-классы», «ЕвроХим-классы», «Атомкласс», «Роснефть-классы».

С учетом востребованности инженерно-технических профессий в Арктике меняется и содержание дополнительного образования Мурманской области.

С 2016 года в регионе действует инновационный образовательный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы – до выбора профессии», получивший поддержку Минобрнауки России. Проект ориентирует школьников на выбор инженерных специальностей, востребованных в Арктике.

В этом году в Мурманской области начнется создание детского технопарка «Кванториум». Общий объем финансирования по проекту составит более 80 млн рублей. Основные задачи технопарка – вовлечение учеников в научно-техническое творчество, профессиональная ориентация, повышение престижа инженерных профессий среди молодёжи, а в перспективе – обеспечение региона высококвалифицированными научными и инженерными кадрами.

Инфраструктура профессионального образования в регионе уже сегодня максимально ориентирована на потребности рынка труда. В соответствии с международными стандартами в Мурманской области открыты специализированные центры компетенций по приоритетным профессиям и специальностям региона. Сейчас у нас таких центров 10.

Активно развивается практико-ориентированная модель обучения. В 2016 году Мурманская область была выбрана пилотным регионом по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Стандарт предусматривает систему мероприятий, направленных на активное вовлечение крупных промышленных компаний в образовательный процесс. Уже подписаны девять соглашений о сотрудничестве предприятий с колледжами и вузами региона.

Одним из драйверов развития арктических регионов должна стать система высшего образования, подчеркнула Марина Ковтун.

В этом году Мурманский арктический государственный университет участвует в программе развития опорных региональных университетов. Программа формирования опорных вузов предполагает поддержку определенной группы университетов, готовых стать ключевыми драйверами развития регионов.


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