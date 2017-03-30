"Цветы солдату победителю". В Мурманске стартовал городской проект "Рисунок Победы"

Любовь Дубова.

В Мурманске стартовал городской проект "Рисунок Победы". К участию приглашаются дети. Ученики изостудии 58 школы уже готовят свои иллюстрации. Тема - "Цветы солдату победителю". На, пока еще, набросках символ 9 мая - гвоздики, весенняя сирень и, конечно, герои, ковавшие Победу. Конкурс, посвященный подвигу участников Великой Отечественной войны, проводит редакция газеты "Вечерний Мурманск". Уже четвертый год. Лучшие работы, традиционно, украсят улицы столицы Заполярья в канун Дня Победы.

Ученица школы № 58 г. Мурманска Виктория Гончарова: "Давно хотела нарисовать что-то похожее, и поэтому я решила, что это будут гвоздики на столе, что будет все празднично".

Руководитель проекта "Рисунок Победы" Анжелика Ковалева: "Это душевный отклик наших детей, третьего уже поколения. Они рисуют своих прабабушек и прадедушек. И так благодарят героев своей семьи за эту победу, за этот торжественный день, который мы будем отмечать 9 мая".

В мурманских школах уже проводится череда мероприятий, приуроченных к 72 годовщине окончания Великой Отечественной войны. Все образовательные учреждения участвуют в акции "Письмо Победы". Завтра состоится подведение итогов конкурса боевых листков. Также в планах - провести патриотические чтения. Они будут посвящены городам-героям.

Начальник отдела комитета по образованию администрации г. Мурманска Людмила Ананьина: "Сегодняшнее поколение, это как сегодняшние наши проводники, проводники, потому что они должны уже передать следующему поколению память о Великой Победе".





