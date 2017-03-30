Непростое обсуждение. Мурманская областная Дума согласовала кандидатуру уполномоченного по защите прав предпринимателей

Светлана Деменева.



На очередном заседании Мурманской областной Думы сегодня рассмотрено больше 30 вопросов и законодательных инициатив. Но главный пункт повестки - согласование кандидатуры на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области. Обсуждение было непростым.

Продлить заседание до позднего вечера, но закончить все за один день. Предложение Бориса Пищулина коллеги поддержали большинством. Вопросов много - много законодательных инициатив. Плюс три отчета должностных лиц. Депутаты - как соавторы бюджета - довольны итогами проверок контрольно-счетной палаты госучреждений.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Меньше нецелевое использование денежных средств - это говорит о том, что финансовая дисциплина в 2016 году заметно укрепилась".

Главная тема и повод для споров сегодня - кандидатура на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Презентует себя Дмитрий Барышев. Первой говорит о своей позиции фракция ЛДПР - воздержаться.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Мы считаем, что он профессионал в своей отрасли, но он не является представителем бизнес-сообщества. Соответственно, не может быть бизнес-омбудсменом. Мнение наше может быть субъективным. Поэтому мы сказали, что мы воздерживаемся".

Вообще против такого института как уполномоченный по права предпринимателей - две фракции в региональном парламенте. Это "Справедливая Россия" и КПРФ.

Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Макаревич: "Эта должность опять будет государственной в Мурманской области, хорошая зарплата плюс определенный аппарат, плюс обслуживание, плюс содержание".

Председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации (фракция КПРФ) Михаил Антропов: "Мы голосовали против этой кандидатуры, скорее, голосуя против системы. И большой риск, что человек будет действительно не щадя живота своего бороться за интересы предпринимателей".

Во фракции "единороссов" должность омбудсмена назвали знаковой фигурой для региона. Большинством голосов поддержала кандидатуру Дмитрия Барышева. Теперь депутатам нужно разработать критерии оценки его работы.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Любая кандидатура не может быть идеальной. Те вопросы, те замечания, которые высказывались - они свидетельствуют, в первую очередь, о неравнодушии депутатов, о заинтересованности в том, чтобы найти наилучшую кандидатуру".

Итог голосования - 20 депутатов "за", 3 "против", 6 воздержались. Омбудсмен займет эту должность на ближайшие 5 лет. Дмитрию Барышеву еще предстоит пройти собеседование с федеральным уполномоченным по правам предпринимателей.







Светлана Деменева.