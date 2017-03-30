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30.03.2017 14:10

Депутаты Мурманской областной Думы сегодня планируют рассмотреть больше 30 законопроектов и законодательных инициатив

Светлана Деменева.

На очередном заседании депутаты Мурманской областной Думы сегодня планируют рассмотреть больше 30 законопроектов и законодательных инициатив. Большинством голосов поддержано предложение Бориса Пищулина - завершить заседание за один день, не оставляя вопросов на следующий. Кроме законопроектов в течение дня будут заслушаны отчеты о работе начальника УВД Мурманской области, уполномоченного по правам ребенка и председателя контрольно-счетной палаты региона.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Я должен сказать, что в 2016 году КСЧ поработала очень эффективно, проведены более 51 проверок. И должен отметить, что за предыдущий год на 32 процента меньше нарушений, чем было в предыдущем году. И меньше использовали нецелевое использование денежных средств - это говорит о том, что финансовая дисциплина заметно укрепилась".
В начале заседания депутаты утвердили состав судейской коллегии Мурманской области. Споры между фракциями разгорелись, когда началось утверждение на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрия Барышева. Фракция ЛДПР воздержалась при голосовании. Против проголосовали фракции "Справедливая Россия" и КПРФ. Однако, большинство депутатов кандидатуру приняли. 20 человек - "за", 3- "против" и 6 воздержавшихся.
Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Любая кандидатура не может быть идеальной. Те вопросы, те замечания, которые высказывались - они свидетельствуют, в первую очередь, о неравнодушии депутатов, о заинтересованности, о том, чтобы найти наилучшую кандидатуру".
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