Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
30.03.2017 13:54

Президент Исландии Гудни Йоханнессон и губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявили о намерении развивать сотрудничество между северным островным государством и регионом

Сегодня на полях международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялось рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с делегацией Исландии, возглавляемой президентом страны Гудни Йоханнессоном.

В ходе переговоров стороны договорились развивать и координировать взаимовыгодное сотрудничество, наметили наиболее перспективные для этого сферы.

Говоря о направлениях партнерства, губернатор Марина Ковтун отметила, что Исландия, являясь членом Арктического совета, разделяет с Россией принципы, на основе которых строится международное сотрудничество в Арктическом регионе.

«И Россия, и Исландия считают своими приоритетами в Арктике экологическую защиту северных морей, поддержку научных исследований в Арктике, координацию деятельности спасательных сил», – сказала Марина Ковтун.

Кроме того, перспективно сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, теплоэнергетике, туризме, культуре и образовании, а также рыболовстве. Так, на встрече обсуждалось создание рыбохозяйственного кластера Мурманской области и участие в его деятельности исландских специалистов.

«Мы высоко ценим опыт наших исландских друзей в области рыбопереработки, аквакультуры, подготовки специалистов рыбной отрасли, рационального использования морских биоресурсов и надеемся, что наши связи в этой сфере будут только укрепляться», – отметила Марина Ковтун. Глава региона поблагодарила исландскую делегацию за интерес к Мурманской области и выразила уверенность, что у взаимоотношений Исландии и нашего региона большой потенциал.

Гудни Йоханнессон подчеркнул, что сотрудничество Исландии и Мурманской области может быть многогранным и взаимно полезным.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.