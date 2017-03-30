Президент Исландии Гудни Йоханнессон и губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявили о намерении развивать сотрудничество между северным островным государством и регионом

Сегодня на полях международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоялось рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с делегацией Исландии, возглавляемой президентом страны Гудни Йоханнессоном.



В ходе переговоров стороны договорились развивать и координировать взаимовыгодное сотрудничество, наметили наиболее перспективные для этого сферы.



Говоря о направлениях партнерства, губернатор Марина Ковтун отметила, что Исландия, являясь членом Арктического совета, разделяет с Россией принципы, на основе которых строится международное сотрудничество в Арктическом регионе.



«И Россия, и Исландия считают своими приоритетами в Арктике экологическую защиту северных морей, поддержку научных исследований в Арктике, координацию деятельности спасательных сил», – сказала Марина Ковтун.



Кроме того, перспективно сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, теплоэнергетике, туризме, культуре и образовании, а также рыболовстве. Так, на встрече обсуждалось создание рыбохозяйственного кластера Мурманской области и участие в его деятельности исландских специалистов.



«Мы высоко ценим опыт наших исландских друзей в области рыбопереработки, аквакультуры, подготовки специалистов рыбной отрасли, рационального использования морских биоресурсов и надеемся, что наши связи в этой сфере будут только укрепляться», – отметила Марина Ковтун. Глава региона поблагодарила исландскую делегацию за интерес к Мурманской области и выразила уверенность, что у взаимоотношений Исландии и нашего региона большой потенциал.



Гудни Йоханнессон подчеркнул, что сотрудничество Исландии и Мурманской области может быть многогранным и взаимно полезным.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /





