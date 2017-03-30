В Мурманске состоялось очередное заседание городского совета

Наталия Бурдина.



Отчет о своей работе за 2016 год глава Мурманска должен представить горсовету не позднее конца мая. Точную дату народные избранники определили сегодня. Отчет главы муниципального образования изначально планировался на 25 мая. Но сегодня мурманские депутаты предложили другую дату - 23 число. 25 мая большинство народных избранников будут заняты на других мероприятиях.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Антонина Климова: "25 мая 2017 года у нас последний звонок. Эта дата назначается постановлением губернатора Мурманской области и в этот день, как по всей Российской Федерации, проводится последний звонок во всех образовательных учреждениях города Мурманска. И в связи с тем, что даты совпали, предлагаются вот такие изменения".

Почти единогласно депутаты проголосовали "за". Также одобрили внести еще одни изменения, но уже в закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". Предложение - ужесточить наказание за использование герба Мурманска без разрешения.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Часто предприниматели используют изображение герба и на своей продукции. В общем, можно сказать, где попало".

Председатель комитета по экономическому развитию администрации г. Мурманска Ирина Канаш: "Размер административных штрафов, предлагаемых к установлению для граждан в размере от 2 до 3 тысяч, для должностных лиц - от 5 до 7, для юридических - от 100 до 150 тысяч. Указанные изменения позволят органам исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований привлекать виновных лиц к административной ответственности".

Последний вопрос повестки дня - о вручении почетного знака "За заслуги перед Мурманском". Комиссия по наградам рассмотрела одну кандидатуру.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Гудзя Леонида Ивановича. Человек известный в городе и области, он много лет отдал строительству. Сегодня, несмотря на достаточно серьезный возраст, он находится в строю, ведет большую общественную работу, его очень много жителей города знают".

Знак "За заслуги перед Мурманском" среди двух существующих муниципальных - высший. И на горсовете решено, что Леонид Иванович Гудзь будет его обладателем.





